Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi Dejavusu

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup etmesinin ardından ilginç gelişmeler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı.

2 FİNALDE DE AYNI KADRO

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 4-1 yenerek kupaya ulaşan Real Madrid, bu yıl ki finale de aynı ilk 11'le çıktı. Zinedine Zidane'nın hiçbir değişiklik yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

İSPANYOL BASINI BALE'IN 11'DE OYNAMASI GEREKTİĞİNİ YAZMIŞTI

İspanyol basını, Real Madrid'de son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Bale'ın Liverpool karşısında ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini yazmıştı. Fakat Fransız çalıştırıcı Zidane, geçtiğimiz sezon finaline çıktığı aynı 11'le sahadaydı.

RONALDO'NUN HARİKA GOLÜ AKILLARA GELDİ

Bu yıl Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan devi Juventus ile eşleşen Real Madrid'de Ronaldo'nun attığı rövaşata gol uzun süre konuşulmuştu. Liverpool finalinde de benzer bir gole Gareth Bale imza attı. Fakat ilginç olan bu futbolcuların benzer gol atmaları değildi. Attığı bu gollerin benzerlikten çok aynı dakika içerisinde atılmış olmasıydı.

Sosyal medyada bu goller "Dejavu" başlığı altında paylaşıldı ve bu ilginç tesadüf kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.