Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi Dejavusu
Son iki senedir aynı ilk 11 ile çıktığı finalleri kazanan Real Madrid'de, Bale ve Ronaldo'nun rövaşta gollerinin aynı dakikada atılması herkesi hayrete düşürdü.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup etmesinin ardından ilginç gelişmeler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı.
2 FİNALDE DE AYNI KADRO
Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 4-1 yenerek kupaya ulaşan Real Madrid, bu yıl ki finale de aynı ilk 11'le çıktı. Zinedine Zidane'nın hiçbir değişiklik yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
İSPANYOL BASINI BALE'IN 11'DE OYNAMASI GEREKTİĞİNİ YAZMIŞTI
İspanyol basını, Real Madrid'de son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Bale'ın Liverpool karşısında ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini yazmıştı. Fakat Fransız çalıştırıcı Zidane, geçtiğimiz sezon finaline çıktığı aynı 11'le sahadaydı.
RONALDO'NUN HARİKA GOLÜ AKILLARA GELDİ
Bu yıl Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan devi Juventus ile eşleşen Real Madrid'de Ronaldo'nun attığı rövaşata gol uzun süre konuşulmuştu. Liverpool finalinde de benzer bir gole Gareth Bale imza attı. Fakat ilginç olan bu futbolcuların benzer gol atmaları değildi. Attığı bu gollerin benzerlikten çok aynı dakika içerisinde atılmış olmasıydı.
Sosyal medyada bu goller "Dejavu" başlığı altında paylaşıldı ve bu ilginç tesadüf kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.
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BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUMMCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır.: DEPREMDE YARDIMINIZA İLK KOŞAN BJK OLDU TAŞ KALPLİYayından Kaldır
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RONALDONUN GOLÜ MÜ DAHA GÜZEL BALE IN GOLÜ MÜ RONALDO DİYEN HE DESİN BALE DİYEN YOH DESİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İkini toplasan bır musa sow etmezCevap Yaz 4 3 Yayından KaldırSPARTAKUS: ŞİKE YAPAN TAKIMIN OYUNCUCU OLAN SOW MU :)Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın2 1 Yayından Kaldır