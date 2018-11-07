Şampiyonlar Liginde 4 Puanı Bulunan Galatasaray, Gruptan Nasıl Çıkar? İşte İhtimaller
Galatasaray, Schalke'ye 2-0 kaybederek 4 puanda kalırken, gruptan çıkma yolunda işini zora soktu. İşte Galatasaray'ın grupta çıkma ihtimalleri.
Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye 2-0 mağlup olurken, Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
G.SARAY İKİ MAÇINI DA ALMALI
Galatasaray, kalan iki maçta da 6 puan alması gerekiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı ve içerideki Porto maçını kazanması halinde, Schalke'nin son 2 maçta 1 puan almasını bekleyecek. Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir diğer ihtimal ise, 2 maçta 6 puan alınırken Porto 2 maçı puansız kapatacak ve temsilcimize 1 farktan daha farklı mağlup olacak.
AVRUPA LİGİNE NASIL GİDER?
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilmemesi halinde UEFA Avrupa Liginde yoluna devam etmeyi garantileyecek. Rusya'dan puansız dönülmesi durumunda ise Avrupa Ligi şansı son maçlara kalacak. Temsilcimiz, Porto'yu yenerse yine UEFA Avrupa Ligi garantilenecek ancak beraberlik durumunda ise, Lokomotiv Moskova'nın Schalke'yi mağlup etmemesini bekleyecek.
(Sporx)
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Yeter ki başka takımlar gibi şike yapma ,Biz ölene kadar seninleyiz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ac tavuk kendini şampiyolarlligi şampiyonu sanarmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Guruptan çıkmak için bir saattir parmak hesabı yapıyorum . Diyorum ki Galatasaray iki maçını alır ''6'' puan toplar bunu da ''2'' ile çarpar , çıkan rakamın da iz düşümünü '' 6 ''nın ters dönmüş hali ''9 '' la sadeleştirip , hipotenüsün uzun kenara olan oranı . . . . . . . . . . . . . . YOK YA BEN İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM vazgeçtim .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çı-ka-maz-zz. Ahada buraya yazdım.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gruptan çıkmak, başka bahara. . 3 olsun yeter ''biz ders almayız, ders veririz '' diyene kızıyorduk. . Aslında itiraf mış : ''bizde kafamı var ders alacak'' dermiş. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır