Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la dibi gördük! Avrupa artık hayal
Siyah-Beyazlılar Ajax maçında galibiyet alsaydı Türkiye 15. sıraya çıkacak ve Avrupa'ya 5 takımla katılma yolunda avantaj yakalayacaktık. Ancak bu şans ortadan kalktı. Ajax'a 2-1 kaybeden temsilcimiz, bir gecede 37,5 milyon lirayı da elinin tersiyle itti.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü hikayesi ülke futbolunu da etkiledi. Kara Kartal, öne geçtiği Ajax maçını galibiyetle bitirebilseydi 15. sıraya çıkacaktık.
Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Kara Kartal ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırdı. Böylelikle 2023-2024'te Avrupa'ya 5 takımla gitme yolunda büyük avantaj yitirdik.
Fanatik'in haberine göre; galibiyet halinde 400 puanla 21.500'e ulaşacak olan Türkiye, önünde yer alan Hırvatistan (25.400), Çekya (25.200) ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni (25.125) geride bırakacaktı. Ancak ikinci yarıda kalemizde gördüğümüz iki gol bu şansı ortadan kaldırdı.
Bu ülkeleri geride bırakamazsak, 2023-2024'te Devler Ligi'ne 1, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takımla gideceğiz. Beşiktaş öne geçtiği maçta kazansa 2 milyon 800 bin euro (37.5 milyon TL) alacaktı, ancak olmadı, 5'inci maçı da para alamadan bitirdi.
Beşiktaş Avrupa'da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Temsilcimiz, son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.
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