Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Chelsea zirveyi son saniyede Juventus'a kaptırdı
Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçlarında büyük bir heyecan yaşandı. Chelsea, deplasmanda Zenit'le 90+4. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalırken, Malmö engelini tek golle geçen Juventus ise lider olarak gruptan çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı bu gece oynanan maçlarla tamamlanıyor. H grubunda oynanan maçlarda ise büyük bir sürpriz yaşandı. Chelsea lider başladığı gecede zirveyi Juventus'a kaptırdı.
90+4. DAKİKADA LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Allianz Stadium'nda oynanan mücadeleyi Juventus 1-0 kazandı. Juventus'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Moise Kean kaydetti. Bu sonuçla Juventus, Chelsea'nin Zenit karşısında 90+4. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalması sonrasında grubu lider olarak tamamladı.
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