UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmî marşıdır. Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde? Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan önce çalan müziğin adı nedir, sözleri nedir?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI NEDİR, NE ZAMAN ÇIKTI, SÖZLERİ KİME AİT?

UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmî marşıdır. 1992 yılında Tony Britten tarafından Händel'in 1727 tarihli "Zadok the Priest" adlı eserinden UEFA Şampiyonlar Ligi için düzenlenmiştir. Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilmiş ve St. Martin Akademisi Korosu tarafından UEFA'nın resmî dilleri olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde söylenmiştir. Bu marş her Şampiyonlar Ligi maçının başlangıcında, konsol oyunlarında, televizyon programlarında kullanılır. Kısacası Şampiyonlar Ligi'nin içinde olduğu her projede kullanılır. Tüm marşın süresi üç dakika civarındadır. Orijinal sürümü ticari olarak iTunes üzerinden satışa sunulmuştur. Ayrıca 2002 tarihli World Soccer Anthems adlı albümde marşın uyarlandığı eser olan Zadok the Priest, St. Martin in the Fields Akademisi Korosu tarafından seslendirilmiştir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ SÖZLERİ (FRANSIZCA, ALMANCA, İNGİLİZCE)

Ce sont les meilleures équipes

Sie sind die allerbesten Mannschaften

The main event!

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions!

Une grande réunion

Eine große sportliche Veranstaltung

The main event!

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions!

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions!

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ TÜRKÇE SÖZLERİ (TÜRKÇE ÇEVİRİ SÖZLERİ)

Onlar en iyi takımlar (Fransızca)

Onlar en iyi takımlar (Almanca)

En önemli yarışma (İngilizce)

Futbolun efendileri (Almanca)

Futbolun en iyileri (Almanca)

En büyük takımlar (Fransızca)

Şampiyonlar (İngilizce)

Büyük bir buluşma (Fransızca)

Büyük bir spor organizasyonu (Almanca)

organizasyonu (Almanca) En önemli yarışma (İngilizce)

Onlar en iyiler (Fransızca)

Onlar en iyiler (Almanca)

Onlar şampiyonlar (İngilizce)

Futbolun efendileri (Almanca)

Futbolun en iyileri (Almanca)

En büyük takımlar (Fransızca)

Şampiyonlar (İngilizce)

Futbolun efendileri (Almanca)

Futbolun en iyileri (Almanca)

En büyük takımlar (Fransızca)

Şampiyonlar (İngilizce)

