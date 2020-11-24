Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

24.11.2020 23:54 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:01
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Telles'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Bruno Fernandes'in gelişine sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada çalımlarla Manchester United ceza alanına giren Berkay Özcan'ın topuna Lindelöf müdahale etti. Meşin yuvarlakla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Visca'nın vuruşu üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Telles'in sol kanattan içeriye yaptığı ortada kaleci Mert Günok kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bruno Fernandes'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-0

27. dakikada Visca'nın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta gitti.

33. dakikada Lindelöf'ün kendi yarı sahasından Başakşehir savunmasının arkasına attığı uzun pasta Rashford, ceza alanında Mbombo tarafından düşürülünce hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.

35. penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Rashford, farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0

39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanatta taç çizgisine yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen ortaya Demba Ba'nın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

43. dakikada sol kanattan Manchester United ceza alanına giren Mbombo'nun topuk pasında Demba Ba'nın vuruşunu savunmada Maguire araya girerek kornere gönderdi.

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Manchester United: de Gea xx, Wan-Bissaka xx, Maguire xx, Lindelöf xxx, Telles xxx, Fred xx, Van de Beek xx, Rashford xxx, Bruno Fernandes xxx, Martial xx, Cavani xx

Yedekler: Lee Grant, Dean Henderson, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Teden Mengi, Juan Mata, Daniel James, Timothy Fosu-Mensah, Facundo Pellistri Rebollo, Nemanja Matic, Mason Greenwood, Odion Ighalo

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael, Martin Skrtel xx, Alexandru Epureanu xx,Bolingoli- Mbombo xx, Berkay Özcan xx, İrfan Can xx, Nacer Chadli xx, Deniz Türüç xx, Edin Visca xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck, Emre Kaplan, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bruno Fernandes (dk. 7 ve 19), Rashford (dk. 35 pen.) (Manchester United)

(Uygar Aydın/İHA)

Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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