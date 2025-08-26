Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray muhtemel rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcisi Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin belli olacağı bu önemli etkinlikte, kura çekimi tarihi ve saati resmi kaynaklardan açıklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2025 ne zaman yapılacak, TRT Spor'dan izlenebilecek mi? İşte futbolseverlerin merakla beklediği detaylar ve Galatasaray'ın karşılaşabileceği olası rakipler…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak. Etkinlik, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi olan UEFA.com üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca ülkemizdeki yayıncı kuruluş olan TRT Spor'un da kura çekimini şifresiz olarak yayınlaması bekleniyor.