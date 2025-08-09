2025 yılında düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli etkinlik hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar ligi grup kura çekimi ne zaman 2025? İşte, detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından düzenlenir ve Avrupa'nın en başarılı futbol kulüplerini bir araya getirir. Amacı, sezon boyunca farklı ülkelerin şampiyon veya üst sıralardaki takımlarını karşılaştırarak Avrupa'nın en iyi kulübünü belirlemektir.

Tarihçe

• İlk kez 1955'te "Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası" adıyla düzenlendi.

• 1992-93 sezonundan itibaren "UEFA Şampiyonlar Ligi" adını aldı.

• Yıllar içinde formatı değişti, grup aşamaları ve eleme turları eklenerek hem ticari hem sportif açıdan büyüdü.

Katılım Şartları

Her ülkenin UEFA sıralamasındaki yerine göre belirli sayıda takım katılır.

Genellikle:

Ligin şampiyonu

Üst sıralardaki takımlar

ön eleme, eleme veya doğrudan grup aşamasına girer.

Format

1. Ön Eleme ve Eleme Turları – Daha düşük sıralamalı ülkelerin takımları buradan başlar.

2. Lig Aşaması (yeni formatla birlikte 2024/25'ten itibaren 36 takımlı lig sistemi uygulanır).

3. Eleme Turları – Son 16, çeyrek final, yarı final.

4. Final – Tek maç üzerinden, önceden belirlenen bir şehirde oynanır.

Kazananlar Arasında En Çok Başarı Gösteren Kulüpler

• Real Madrid: 14 kez şampiyon (rekor sahibi)

• AC Milan: 7 kez

• Liverpool, Bayern Münih: 6'şar kez

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu takvimi:

Ön Eleme ve Eleme Turları

• 1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

Rövanşlar: 15-16 Temmuz 2025

• 2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

İlk Maçla r: 22-23 Temmuz 2025

Rövanşlar: 29-30 Temmuz 2025

• 3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

Rövanşlar : 12 Ağustos 2025

• Play-off Turu Kura Çekimi : 4 Ağustos 2025

İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Rövanşlar : 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması

• Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

• 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

• 2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

• 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

• 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

• 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

• 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

• 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

• 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu

• Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

İlk Maçlar : 17-18 Şubat 2026

Rövanşlar : 24-25 Şubat 2026

• Son 16 ve İleri Turlar Kurası: 27 Şubat 2026

İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Rövanşlar : 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final

• İlk Maçlar : 7-8 Nisan 2026

• Rövanşlar : 14-15 Nisan 2026

Yarı Final

• İlk Maçlar : 28-29 Nisan 2026

• Rövanşlar : 5-6 Mayıs 2026

Final

• 30 Mayıs 2026