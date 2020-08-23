Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 Bayern Münih: 0 (İlk yarı) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Di Maria'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.

22. dakikada Davies'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas'ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Neymar'ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk'nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.

44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria'yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Daniele Orsato xx, Lorenzo Manganelli xx, Alessandro Giallatini xx

Paris SG: Navas xxx, Kehrer xx, Silva xxx, Kimpembe xx, Bernat xx, Herrera xxx, Marquinhos xx, Paredes xx, Di Maria x, Mbappe x, Neymar x

Yedekler: Rico, Bulka, Kurzawa, Diallo, Bakker, Dagba, Verratti, Sarabia, Draxler, Gueye, Moting, Icardi

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Bayern Münih: Neuer xxx, Kimmich xx, Boateng x (Süle dk. 25 xx), Alaba xx, Davies xxx, Alcantara xx, Goretzka xx, Gnabry xxx, Müller x, Coman xxx, Lewandowski xx

Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Tolisso, Zirkzee

Teknik Direktör: Hansi Flick

Sarı kart: Davies (Bayern Münih) - İSTANBUL

Kaynak: İHA