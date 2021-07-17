Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV maçı için geri sayım başladı. 21 Temmuz saat 22.00'de Philips Stadion'da oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yolunda ilk karşılaşmasına çıkacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı karşılaşma TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TARAFTARLAR MAÇI ŞİFRESİZ İZLEYECEK
TV8 karşılaşmanın yayıncısı olduğunu sosyal medyadan duyururken yapılan açıklamada, "Avrupa Fatihi Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk mücadelesine çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu 'PSV Eindhoven - Galatasaray' karşılaşması Çarşamba 22.00'de canlı yayınla TV8'de!" ifadelerine yer verildi.