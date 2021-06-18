Şampiyon Türk boksör gözünü WBC Silver kemerine dikti
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Şampiyon Türk boksör gözünü WBC Silver kemerine dikti

Şampiyon Türk boksör gözünü WBC Silver kemerine dikti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, gözünü Dünya Boks Konseyi (WBC) Silver kemerine dikti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, gözünü Dünya Boks Konseyi (WBC) Silver kemerine dikti. 

Uzun süre ara verdikten sonra boksa geri dönen ve UBO Interim Dünya Şampiyonluğunu elde eden Serdar Avcı, yeni hedefi için çalışmalarına başladı. WBC Silver kemeri için maç görüşmeleri devam eden tecrübeli boksör, hazırlıklarını sürdürmek üzere Miami'yi tercih etti. Hazırlıklar için Amerika'nın Miami bölgesine giden Serdar Avcı, antrenmanlarına şimdiden başladığını ve WBC kemerini de Türkiye'ye getirmek istediğini ifade etti. Kamp döneminin oldukça sert geçeceğini ifade eden Avcı, "Boksa döndüğümde ülkeme şampiyonluklar getireceğimi söylemiştim. 19 Mayıs'ya çıktığım maçı kazanarak sözümü tuttum. Şimdi yeni hedefler için çalışmalarıma başlıyorum. Kamp dönemim çok sert geçecek. Dünyanın en iyi ekipleriyle çalışacağım. Dünyanın en prestijli kemeri olan WBC kemerini ülkeme getirmek istiyorum. Bunun için hazırlıklarıma Miami'de yapacağım kampla devam edeceğim. Bu yolda bana maddi, manevi destek olan sponsorlarıma, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü'ye çok teşekkür ediyorum. Önemli bir ekiple çalışacağız. Ekibimizde boksun önemli isimlerinden Muhammed Ali'nin efsanevi rakibi George Froman da olacak. Kendisi, eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu ve Olimpiyat altın madalyalı boksör. Onun da tecrübelerinden faydalanacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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