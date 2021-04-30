Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
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Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu

Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Somaspor, kupasına kavuştu.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Somaspor, kupasına kavuştu.

Ligin son haftasında Isparta 32 Spor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda Atatürk Stadı'nda şampiyonluk organizasyonu düzenlendi. Tüm takım organizasyonda hazır bulunurken şampiyonluk kupası büyük bir coşkuyla havaya kaldırıldı. Törene Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Başkan Yardımcısı Cem Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Burhanettin Basatemur ve futbolcular katıldı. 


- Soma
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu
Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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