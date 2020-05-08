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Şampiyon kadronun formalarıyla sokağa çıkıp dezenfekte yapmışlardı...Ödül gecikmedi

Şampiyon kadronun formalarıyla sokağa çıkıp dezenfekte yapmışlardı...Ödül gecikmedi
08.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:19

- Şampiyon kadronun formalarıyla sokağa çıkıp dezenfekte yapmışlardı.

- Şampiyon kadronun formalarıyla sokağa çıkıp dezenfekte yapmışlardı...Ödül gecikmedi

'Şampiyon kadro' dezenfektenden sonra sahaya indi

Bursaspor Kulubü Başkanı Mesut Mestan, Kestel Belediyesi temizlik işçilerine forma hediye etti, Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti

BURSA - Bursaspor'un şampiyon olduğu takımda oynayan 11 futbolcunun isminin yazıldığı tulumlarla dezenfekte çalışması yaparak Türkiye gündemine gelen Kestel Belediyesi temizlik personeline Bursaspor Başkanı Mesut Mestan kendi isimlerinin yazıldığı forma hediye etti. Dezenfekten ekibi, Şampiyon takımın isimlerinin yazıldığı tulumlarla futbol oynamayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor'un efsane oyuncusu Batalla'nın isminin bulunduğu tulumla dezenfekte çalışması yaparak gündeme gelen Kestel Belediyesi, daha sonra şampiyon takımda yer alan 11 futbolcunun isminin yazıldığı tulumlarla ilçeyi dezenfekte etmişti. Belediye çalışanlarının bu davranışı Bursa ve tüm Türkiye'de gündem olurken, Bursaspor yönetimi de kayıtsız kalmayarak personele kendi isimlerinin yazıldığı forma hediye etti. Kestel Stadyumu'nda gerçekleştirilen mini törene Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursaspor yöneticisi ve belediye meclis üyesi Ahmet Eraslan ve temizlik personeli katıldı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a bu girişimden dolayı teşekkür ederek, "Bu davranış bizleri çok onurlandırdı. Ben tüm personele tekrardan teşekkür etmek istiyorum. 2009-2010 senesini hatırlattı. O şampiyonluk çok anlamlıydı. Anadolu'da Trabzonspor'dan sonra çıkan şampiyon biz olmuştuk. Şu anki bulunduğumu yere bakmadan konuşuyorum çünkü TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseleceğiz. Kestel Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmada korona virüsten kurtulma anlamında da yapılan çalışmadır. Türkiye'de bir ilki başlattığını da düşünüyorum. Futbolcularımız, bizler halkın sağlığını güvenliğini önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel başarılara imza atarlar" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise zor günlerden geçildiğine işaret ederek, "Bizler yerel yönetimler olarak fiziksel çevremizi temiz tutma yanında zihinsel olarak da insanları mutlu ve huzurlu hissettirmemiz gerekiyor. Bu noktada şehrimizin en önemli değerlerinden "Bursasporumuzu bu işin içine katabilir miyiz" düşüncesi oluştu. Yaptığımız bu davranış çok da güzel ses getirdi ve bir sinerji oluşturdu. Burada dezenfekte yapan arkadaşlarımız Bursaspor'un şampiyon kadrosunu yad etmek adına böyle bir şey gerçekleştirdik. Kulübümüzün tekrar Süper Lig'e çıkarak bizlere şampiyonluk yaşatmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu günler geçecek ve tekrar maçları stadyumlarda birlikte izleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın adının yazıldığı forma kendisine takdim edildi. Dezenfekten çalışmalarında yer alan personele de tek tek kendi isimlerinin yazıldığı formalar verildi. Dezenfekten ekibi şampiyon kadronun isimlerini taşıdığı tulumlarla futbol oynamayı da ihmal etmedi.

Şampiyon kadronun formalarıyla sokağa çıkıp dezenfekte yapmışlardı...Ödül gecikmedi

Kaynak: İHA

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