Şampiyon boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', alıcısını bekliyor
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Şampiyon boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', alıcısını bekliyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen yıllarda Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan ve 1.5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', 25 bin TL'ye alıcı bekliyor.

Şampiyon boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', alıcısını bekliyor
21.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:28

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen yıllarda Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan ve 1.5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', 25 bin TL'ye alıcı bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle kurbanlık satış yerleri hareketlendi. Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için son günleri beklemek yerine, günler öncesinden satış yerlerine gitmeye başladı. Büyükbaş kurbanlık satıcısı Ümit Değer, geçen yıla göre büyükbaş kurbanlığa talebin arttığını belirterek, böylece vatandaşların kurbanlık satış yerlerinde kalabalık oluşturmadığını, vekalet verdikleri kişinin kurbanlığı satın aldıktan sonra hisseleri dağıttığını kaydetti. Yoğun talep üzerine, kurbanlıkların sevkini 10 gün önce gerçekleştirdiklerini anlatan Değer, "Küçükbaş kurbanlıkların kilosu 28 TL'ye satılırken, büyükbaş kurbanlıkların kilosu ise 25 TL'ye satılıyor. Şu anda elimizdeki büyükbaş kurbanlıkların yüzde 70'ini sattık. Bu yıl büyükbaş kurbanlık taleplerimiz çok fazla arttı. Yeniden kurbanlık getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BİR TONLUK BOYKA 25 BİN TLDeğer, çiftliklerinin gözdesi olan ve geçen yıllarda 1.5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın 1 ton ağırlığındaki yavrusu 'Boyka' nın 25 bin TL'ye alıcı beklediğini kaydetti.

Kurban Bayramı'na neredeyse iki hafta kalmasına rağmen işlerini son günlere bırakmak istemediğini söyleyen Ramazan Doğaner ise, "Elimizi çabuk tutalım dedik ve kurbanlığımızı erkenden almaya karar verdik. Pandemi nedeniyle fazla kalabalığa girmeden erkenden kurbanlıklarımızı almak istedik. Tüm ülkemize, İslam alemimize bayramın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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