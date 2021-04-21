Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var"
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Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var"

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Spor

- Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var" Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Oyuncularımızın performansından çok memnunum" Adana Demirsporlu Okan Alkan: "Artık takım seçme lüksümüz yok" TFF 1.

- Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:

"Oyuncularımızın performansından çok memnunum"

Adana Demirsporlu Okan Alkan:

"Artık takım seçme lüksümüz yok"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyerek, "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var. Tuzlaspor maçına bakacağız. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz" dedi.

Adana Demirspor, ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 61 puanda ikinci sırada bulunan mavi-lacivertli ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tuzlaspor maçına organize oluyoruz"

Geçen hafta 3-0 kazandıkları Giresunspor maçını değerlendiren Aybaba, "Mükemmele yakın bir oyun oynandı. Oyuncularımı kutluyorum. İyi savundular, iyi hücuma çıktılar. Zaten bunu yaparak avantaj yakalamak istiyorduk. 3-0 olunca ikili averajda da öne geçtik. Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Ona organize oluyoruz. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz" diye konuştu.

"Oyuncularımızın performansından çok memnunum"

Takımın başında çıktığı 8 maçta iyi sonuçlar aldıklarını kaydeden Samet Aybaba, "Bunları sonra anlatacağım. Oyuncularımızla aramızda diyaloglar var. Teker teker var, blok halinde var. Yaptığımız bir sürü çalışma var. Bunları hem mental hem de fiziksel anlamda çok farklı yerlere getirmek için çok şeyler yaptık. İnşallah şampiyon olduğumuzda bunların hepsini size anlatacağım. Oyuncularımızın şu anki düşünce ve performansından çok memnunum. Özellikle de buna susamış bir Adana şehri var. Onların duygularını böyle yansıtır görünce daha da mutluluğum artıyor. Biz Tuzlaspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Alkan: "Takım seçme lüksümüz yok"

Takımın sol bek oyuncularından Okan Alkan ise Samet Aybaba ile takımda sistemin oturtulduğunu belirterek, "Takım aynı takım ama bazı pürüzler vardı ve Samet hoca geldikten sonra bu pürüzler ortadan kalktı. Biz artık bu ligi oynanması gerektiği gibi oynuyoruz. Bu ligin sadece ataktan ibaret olmadığını biliyoruz. Yemeden atılması gerektiğini biliyoruz. Giresunspor maçına da bu şekilde çıktık. Bizim artık takım seçme gibi bir lüksümüz yok" dedi.

"İnşallah bu maçı da alacağız"

Tuzlaspor maçını da kazanmak istediklerini aktaran Alkan, "Artık ayağımızın daha sağlam yere basması gerektiğini biliyoruz. Çünkü bir şey kazanmadık ve bir şey de kaybetmedik. Son 3 maçımız ve bu periyodun ilk maçı Tuzlaspor maçı. Çok iyi hazırlanıyoruz ve hiçbir maç ayırt etmeksizin bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçı da alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Samet Aybaba: 'Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var'
Samet Aybaba: 'Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var'
Samet Aybaba: 'Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var'
Samet Aybaba: 'Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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