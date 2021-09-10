Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım - Haberler Spor
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Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım

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Şenol Güneş'in ayrılmasıyla yerli hoca adayları arasında bulunan Samet Aybaba, Milli Takım'a sıcak baktı. Bu görev için iddialı olan Aybaba, "Federasyondan bana ulaşan bir teklif ya da bir telefon yok ama göreve gelirsem en iyisini ben yaparım" dedi.

Deneyimli teknik adam Samet Aybaba, Milli Takım'la anılmasıyla ilgili TR Haber'den Recep Kıyatsıl'a açıklamalar yaptı. Aybaba, bu göreve gelmesi halinde başarılı olacağını ifade etti.

Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım

"SEVE SEVE KABUL EDERİZ"

Aybaba bir teklif almadığını belirterek, "Federasyondan bana ulaşan bir teklif ya da bir telefon yok. Teklif gelirse seve seve kabul ederiz" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ BEN YAPARIM"

Diğer adaylarla ilgili konuşan Samet Aybaba, "Ben olmasam da göreve kim gelirse gelsin yeni hocanın ilk hedefi 4 maçtan iyi bir sonuç almak olmalı. İyi sonuçlar alamazsak Norveç ve Hollanda'yı geçemeyiz. Daha sonrasında yeni hedefler belirlenir. Yeni yapılanma, kadro revizyonuyla ilgili konuşmak için önce görev almalı. Görev alırsam da en iyisini ben yaparım. Bugüne kadar çalıştığım takımlarda oynattığım oyun ortada" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba, Milli Takım'a göz kırptı: Göreve gelirsem en iyisini ben yaparım
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Yorumlar (1)
tövbekar 34:ben diyen insandan hayir gelmez iflah olmaz biz deseydin daha iyi olurdu bencillik etmissin
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