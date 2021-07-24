Samatta özüne döndü! Fenerbahçe'nin antrenmanında şahane goller
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Samatta özüne döndü! Fenerbahçe'nin antrenmanında şahane goller

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdüren Kanarya'da bugün antrenman oldukça keyifli ve dolu geçti. Şut çalışmasında atılan birbirinden güzel goller dikkat çekti. Valencia, Samatta ve Sosa'nın golleri takım arkadaşlarını ayağa kaldırdı.

Kanarya'nın yeni sezon hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-Lacivertli futbolcular sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. İlk bölümün ardından futbolcular şut çalışmasında birbirleriyle rekabet etti.

Samatta özüne döndü! Fenerbahçe'nin antrenmanında şahane goller

AYAĞA KALDIRDI

Zaman zaman kıyasıya rekabetin de yaşandığı idmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirildi.

Fenerbahçe YouTube Katıl'a özel olarak hazırlanan görüntülerin bir kısmı da sosyal medyada yayınlandı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Samatta şutlarıyla göz doldurdu. Valencia ve Sosa'nın golleri de takım arkadaşlarını ayağa kaldırdı.

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