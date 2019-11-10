10.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:21

Saman yüklü tır alev alev yandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki olan saman yüklü bir tır alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi-Kırka karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin G. idaresindeki 34 T 9853 plakalı tırın, 26 BB 250 plakalı dorsesi üzerinde bulunan samanlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Arkada ki ufak çaplı yangını gören sürücü, aracı durdurarak kendi ve çevredeki sürücülerle yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede dorsenin her yerine yayılırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kapanan yolda ise uzun kuruklar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA