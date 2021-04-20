Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
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Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret

Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2021 yılı salon spor müsabakalarında dereceye giren Belediyespor sporcularını makamında kabul etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2021 yılı salon spor müsabakalarında dereceye giren Belediyespor sporcularını makamında kabul etti.

2021 yılı salon spor müsabakalarında dereceye giren Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları Osman Kul, Furkan Uzuner ve Doğukan Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ettiler. Ziyarette Belediyespor Kulübü Başkanı Adnan Gül, Belediyespor Atletizm Branş Sorumlusu ve Genel Kaptan Murat Öztürk ile antrenör Zekeriya Üçüncü de hazır bulundu.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Zorluoğlu, "Şahsen ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Bu manada Trabzon'da Sporcu Performans Merkezi inşaatımıza başladık. Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yeni bir çalışma başlattık. Şehrimizin başarılı sporcularına sahip çıkarak, başka kulüplere gitmelerini engellemek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı sporcuları kulübümüzle birlikte daha fazla sahiplenmek amacındayız. Sizler başarı elde ettikçe bizler de hem yönetici hem de kent olarak mutlu oluyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızla her zaman sizlerin yanında olacağız. Bunu da sizlere hissettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporcuların dereceleri

Sporcular arasında yer alan Osman Kul, 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde Bursa'da yapılan Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda 55.31'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı.

Furkan Uzuner, 27-28 Şubat 2021 Seyfi Alanya Mersin Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda disk atmada U18 Türkiye 2.'si olarak gümüş madalya aldı. Uzuner ayrıca 8-10 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul salon çoklu branşlar pentatlon (7'li branş) Türkiye 2.'liği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Doğukan Köroğlu ise 4-5 Ocak 2021 tarihlerinde U20 kategorisinde İstanbul Salon Olimpik Deneme yarışlarında sırıkla atlamada 1.'lik elde etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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