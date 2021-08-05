Salihli OSB trafo merkezine kavuşuyor
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Salihli OSB trafo merkezine kavuşuyor

Salihli OSB trafo merkezine kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son yıllarda yaptığı çalışmalarla yatırımcıların ilgi odağı olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), artan enerji ihtiyacını daha sağlıklı bir şekilde karşılamak için yapılan trafo merkezini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda yaptığı çalışmalarla yatırımcıların ilgi odağı olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), artan enerji ihtiyacını daha sağlıklı bir şekilde karşılamak için yapılan trafo merkezini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Elektrik ihtiyacını sanayi bölgesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Demirköprü Hidro Elektrik Santrali İndirici Trafo Merkezi'nden gelen çift devre havai hat ile karşılayan Salihli OSB'de, yetersiz gelen gücün arttırılması ve havai hattın dezavantajlarının giderilmesi için, TEİAŞ tarafından 2019 yılında yapımına başlanan yaklaşık 35 Milyon TL değerine sahip 100 MW gücündeki İndirici Merkez'in çalışmalarında sona gelindi.

TEİAŞ 3. Bölge Müdürü Levent Köylü, TEİAŞ 3.Bölge Müdür Yardımcısı Gökçe Bilgi, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu ve Salihli OSB Elektrik-Elektronik Mühendisi Ahmet Budak, trafo merkezinde incelemelerde bulunup bilgi aldı.

TEİAŞ yetkililerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, "Sanayi bölgemizdeki firmalarımızın hem sayıları hem de üretim kapasiteleri sürekli artmaktadır. Firmalarımızın üretimdeki süreklilikleri ve işleyişlerinin aksamaması bizim için çok önemli. Çalışmalarımız sonucunda yakın zamanda faaliyete geçecek olan İndirici Merkez ile bölgemizdeki artan elektrik ihtiyacı rahatlıkla karşılanacak. İndirici merkezimiz organize sanayi bölgemiz için hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Salihli OSB trafo merkezine kavuşuyor
Salihli OSB trafo merkezine kavuşuyor
Salihli OSB trafo merkezine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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