Salihli OSB'deki çalışmalar hakkında Vali Deniz'e bilgi verildi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2019 yılının ikinci toplantısını Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen 2019 yılının ikinci müteşebbis heyet toplantısına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi faaliyetlerinin yanı sıra 1. etap ve 2. etap OSB'de devam eden çalışmalar ile endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi hakkında Vali Deniz'e bilgi verildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesine ait idari bina ve sosyo kültürel etkinlik merkezi yapım işinin de görüşüldüğü yılın ikinci toplantısı, dilek ve temenniler ile son buldu.

Vali Deniz, inceleme gezisinde bulundu

Öte yandan Salihli OSB müteşebbis heyet toplantısı sonrası Vali Ahmet Deniz, Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılan suni çim futbol sahası ile Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Vali Deniz'e inceleme gezisinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile beraberindeki müdürler eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA