Salihli Belediyespor lige sahasında başlayacak
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Salihli Belediyespor lige sahasında başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Salihli Belediyespor lige sahasında başlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 5.Grup'ta mücadele edecek olan teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, lige sahasında Yunusemre Belediyespor maçı ile başlayacak.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 5.Grup'ta mücadele edecek olan teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, lige sahasında Yunusemre Belediyespor maçı ile başlayacak.

2020-2021 sezonunda 9 bölgede, 52 grupta 266 takımın katılımı ile oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi yapıldı. Manisa'yı BAL'da temsil edecek olan Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Ahmetli Belediyespor, Manisa Sanayispor ve Bieksper Hacırahmanlıspor aynı grupta yer aldı. Manisa ekipleri 3. Bölge 5. Grup'ta mücadele ederken, 17-18 Nisan tarihlerinde başlayacak olan ligin ilk haftasında Salihli Belediyespor - Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor - Bieksper Hacırahmanlıspor maçları oynanacak. Ligin ilk haftasında Ahmetli Belediyespor bay takım olarak maç oynamayacak.

BAL 3.Bölge 5.Grup'ta maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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