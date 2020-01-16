Salihli Belediyespor'a genç milli forvet

16.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:12

BAL'da ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Salihli Belediyespor, Bornova Belediyespor'un 21 yaşındaki forveti Görkem Çelik'i kadrosuna kattı. Bornova Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, 24 kez milli takım formasını terletti.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grupta ikinci devre hazırlıklarını sürdüren teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, Bornova Belediyespor'un 21 yaşındaki forveti Görkem Çelik ile anlaştı. Futbola Çanakkale Dardanelspor altyapısında başlayan Görkem, bu takımda profesyonelliğe geçiş yaparken, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2018 yılında tekrar Çanakkale Dardanelspor'a ardından da Bornova Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, 24 kez milli takım formasını terletti. Çok sayıda elit akademi ligi maçlarına çıkan ve goller atan Görkem Çelik, TFF 3. Lig'de 6 maça çıkarken, Bölgesel Amatör Lig'de ise 10 maçta 1 gol attı.



Salihli Belediyespor devre arasında daha öncede Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz'ı renklerine bağlamıştı.



Öte yandan devreyi 15 puanla 10.sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, ikici devrenin ilk haftasında Pazar günü deplasmanda Sandıklıspor'un konuğu olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA