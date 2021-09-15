Salihli Belediyesi'nden doğalgaz açıklaması

Salihli Belediyesi yaptığı yazılı açıklama ile prestij caddelerinden Avar Caddesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarına izin verilmediği yönünde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Salihli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte ilçemizdeki Avar, Şüheda Caddeleri ile yol genişliği 18 metrenin üzerinde olan caddeler Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğuna girmiş olup, bu caddelerdeki alt ve üst yapı işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmüştür. Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan caddeler Belediyemizin talebi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021/432 sayılı oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Salihli Belediyesine bırakılmıştır. Bu süreçte Salihli Belediyesinin özellikle doğalgaz alt yapı çalışmalarına kazı izni vermediği yolunda kamuoyunda gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler dolaşmakta olup konuyla ilgili açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Salihli Belediyesi, hemşehrilerinin daha güzel, sağlıklı, mutlu bir şehirde yaşaması ile ilgili her türlü çalışmayı yapmaktadır. İlçemize doğalgazın gelmesi ile ilgili çalışmalarımız ortadadır. Hal böyle iken belediyemizin doğalgaz kazılarına izin vermemesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasını geciktirmesi asla söz konusu değildir. Doğalgaz bağlantıları ve dolaysıyla kazı çalışmaları, ilgili dağıtım şirketinin yatırım planlaması dahilinde, başvuru önceliğine göre yapılmaktadır. İlgili doğalgaz şirketinin ilçemizle birlikte Alaşehir ve Kula'da altyapı çalışmaları eş zamanlı olarak devam etmekte olup, pandemi kararları gereği ihale aşamalarında beklenmedik gecikmeler olmuştur. Konuyla ilgili olarak Avar Caddesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarına izin verilmediği yönünde çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar belediyemize dağıtım şirketi tarafından Avar Caddesinde yapılacak kazı çalışmalarına yönelik müracaat gelmemiştir. Bu çalışmaların hızlı bir şekilde yapılabilmesi, bölgenin doğalgaz yatırım planına alınabilmesi için ön başvuruların öncelikle doğalgaz dağıtım şirketine yapılması gerekmektedir. Halkımıza saygı ile duyurulur" denildi. - MANİSA

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