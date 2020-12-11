Salih Uçan kimdir, kaç yaşında? Salih Uçan nereli mevkiisi ne? Salih Uçan hangi takımda?

Başarılı genç futbolcular arasında adı duyurulan Salih Uçan bir dönem Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Roma'ya transfer oldu. Yeni transferi sonrası gündeme gelen Salih Uçan kimdir?

Salih Uçan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Genç futbolcu Salih Uçan futbol severler tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. İşte Salih Uçan hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler...

SALİH UÇAN KİMDİR?

Salih Uçan 6 Ocak 1994 yılında Marmaris, Muğla'da dünyaya geldi. Türk millî futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giymektedir.

Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başladı ve ardından 2008 senesinde Bucaspor altyapısına transfer oldu.

Bucaspor

2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. 2 sene as takımda oynayan Salih, yükselen grafiğiyle dikkat çekmiştir.

Fenerbahçe

2 sene Bucaspor'da as takımda oynayan Salih, Fenerbahçe ve birçok Süper Lig takımın transfer listesine girmiş fakat 1,4 milyon Euro + Okan Alkan karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Salih Türkiye Kupası'nda Göztepe maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir resmî maçta ilk 11'de forma giymiştir 14 Mart 2013 tarihinde oynanan Fenerbahçe-FC Viktoria Plzen maçında takımının ve Fenerbahçe için ilk golünü atmıştır.

2013 yazında Aykut Kocaman takımdan ayrılmış teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirilmiştir.

Ersun Yanal'ın döneminde ara sıra maçlara çıkan Salih, Fenerbahçe ile yeni sezonda şampiyonluk yaşamıştır. Seri çalımları ve bilek hareketleriyle gündeme gelen Salih, Ersun Yanal döneminde 20 lig maçına çıkmış 3 asist yapmıştır.

Fenerbahçe, 23 Haziran 2014 tarihinde Salih'in İtalyan takımlarından Roma'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıklamıştır. 6 Temmuz 2014 tarihinde ise AS Roma kulübüne 2 yıllığına kiralanmıştır.

AS Roma

Salih Fenerbahçe'den Roma'ya 2 yıllığına €4.750.000 bedelle kiralanmıştır. Resmî sözleşmeyi 7 Temmuz 2014 tarihinde imzalamıştır. 18 Temmuz 2014'te AS Roma ile Endonezya 23 yaş altı millî takımı arasında oynanan hazırlık maçının 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştır. Yeni takımıyla ilk Serie A maçına, 18 Ekim 2014 tarihinde 3-0'lık skorla kazandıkları Chievo maçının 89. dakikasında Radja Nainggolan'ın yerine oyuna dahil olarak çıktı.

FC Sion

31 Ağustos 2017 tarihinde 1 yıllığına İsviçre Super League ekiplerinden Sion'a kiralandı.

Millî takım kariyeri

Salih Uçan, Fenerbahçe formasıyla.

2013 yılında Türkiye'de organize edilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, El Salvador U-20 takımını 3-0 mağlup ettikleri maçta Türkiye U-20 takımı adına 1 gol kaydetmiş, birde asist yapmıştır. 16 Kasım 2013 Türkiye - Kuzey İrlanda hazırlık maçında ise sonradan oyuna girerek A Millî olmuştur.

SALİH UÇAN HANGİ TAKIMDA?

Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan'ın Galatasaray'a transfer oluyor.

Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor'un orta sahası Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun devre arasında sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.