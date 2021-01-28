Salih Kavrazlı: Trabzonspor'a güçlü dönmek istiyorum

Trabzonspor'un Misli.com 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'a kiraladığı genç forvet Salih Kavrazlı, "Hekimoğlu Trabzon benim için yeni bir başlangıç olacak. Trabzonspor'a güçlü dönmek istiyorum. Çünkü orası oynaması zor bir kulüp. Ben de o nedenle güçlü dönüp orada forma şansı bulmak istiyorum" dedi.

Hekimoğlu Trabzon'un ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Salih Kavrazlı, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Çok sıkıntılı dönemler geçirdiğini ve Hekimoğlu Trabzon'a her şeye yeniden başlamak için geldiğini belirten Kavrazlı, "Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra sıkıntılı süreçler yaşadım. Trabzonspor'a transferim gerçekleştiğinde çok mutlu oldum. Sonrasında lisans sıkıntısı çıktı. Bu sürede futbol oynayamadım. Sonrasında bir de hastalıkla boğuştum. Kilo kaybettim. Bu beni çok geriye attı. Uzun bir süre hastalığımla uğraştım. Bu hastalığı da daha yeni yeni üzerimden atıyorum. Yeni yeni kilo almaya başladım. Tam antrenmanlara başladığımız sırada bu sefer de Covid-19'a yakalandım. Yine antrenman yapamadık. Bu olumsuzluklar beni çok etkiledi. Maçlarda oynamayı bırakın, uzun süreler antrenman bile yapamadım. Bu sezon yavaş yavaş toparlamaya başladım. Fizik olarak çok geriye gitmiştim" diye konuştu.

"ESKİ GÜCÜMÜ BULMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR""Artık oynayacağım bir takıma gidip, kendimi yeniden bulmak istiyordum" diyen Kavrazlı, şöyle devam etti: "Sağ olsun Başkanımız Celil Hekimoğlu beni istedi ve kiralık olarak buraya geldim. Hekimoğlu Trabzon FK'yı bir şans olarak görüyorum. Buraya yeniden başlamak için geldim. Henüz fizik olarak çok gerideyim. Yeniden eski gücümü bulmak için zamana ihtiyacım var. 2-3 ay içerisinde yeniden eski Salih olmak istiyorum. O zamana kadar belli sürelerde de maç eksiğimi kapatmak istiyorum. En son resmi maçıma 11 Haziran 2019 yılında Altınordu ile çıkmıştım. Sonrasında hiç resmi maçım olmadı. Yaklaşık 1.5 yıldır resmi maç oynamadım. Hocam Sancaktepe maçında bana görev verdi. Henüz tam kapasite ile hazır olmadığımı biliyorum. Dediğim gibi 2-3 aya hazır hale geleceğim. Eğer sezon sonuna kadar tam hazır hale gelemezsem, eksiklerimi tam anlamıyla gideremezsem, gelişimimi tam anlamıyla tamamlayamazsam, önümüzdeki sezon da burada devam etmek isterim.""TRABZONSPOR'A GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM"Hekimoğlu Trabzon FK'nın kendisi için yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Salih Kavrazlı, "Bu başlangıcı iyi yapmak istiyorum. Trabzonspor'a güçlü dönmek istiyorum. Çünkü orası zor bir kulüp. Oynaması zor bir kulüp. Ben de o nedenle güçlü dönüp orada forma şansı bulmak istiyorum. Trabzonspor'a döndüğümde orada da iyi maçlar oynayıp, sonrasında milli takım ve Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM