Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap - Haberler Spor
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Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta yaşanan sakatlık tablosunun ağırlaşması sonucu taraftarlar Kara Kartal'ın kondisyoneri Stefano Marrone ile ilgili eleştirel paylaşımlarda bulundu. Tepkilere sessiz kalamayan Marrone bir taraftara verdiği yanıtta, "Sakatlıkların yarısı darbeden. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakat futbolcu sayısı 12'ye yükseldi. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkların sebebi araştırılırken taraftarlar kondisyoner Stefano Marrone ile ilgili yorumlarda bulundu.

Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap

"ŞANSSIZLIK"

Stefano Marrone için tepki paylaşımları yapan siyah-beyazlı taraftarlara İtalyan kondisyoner cevap verdi. Bir taraftarın Şampiyonlar Ligi için takıma fazla yükleme yapıldığını ve futbolcuların bunu kaldıramadığını iddia etmesi sonrası Marrone, "Milli oyuncular için hiç bir yükleme yapmadan (çünkü bizimle idman yapmadılar) yine adele sakatlıkları oldu" dedi. İtalyan kondisyoner ayrıca, "Bizim burda 3. sezonumuz ve aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Bu metotlarla bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatlıkların yarısı darbe kaynaklı. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları zeminden, yorgunluktan ve yoğun fikstürden kaynaklanır, şanssızlık" ifadelerini kullandı.

Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap

Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap
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Ali Gülhan
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