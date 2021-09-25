Suçlamalar karşısında sessiz kalmadı! Beşiktaş'ın kondisyonerinden taraftara sürpriz cevap

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakat futbolcu sayısı 12'ye yükseldi. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkların sebebi araştırılırken taraftarlar kondisyoner Stefano Marrone ile ilgili yorumlarda bulundu.

"ŞANSSIZLIK"

Stefano Marrone için tepki paylaşımları yapan siyah-beyazlı taraftarlara İtalyan kondisyoner cevap verdi. Bir taraftarın Şampiyonlar Ligi için takıma fazla yükleme yapıldığını ve futbolcuların bunu kaldıramadığını iddia etmesi sonrası Marrone, "Milli oyuncular için hiç bir yükleme yapmadan (çünkü bizimle idman yapmadılar) yine adele sakatlıkları oldu" dedi. İtalyan kondisyoner ayrıca, "Bizim burda 3. sezonumuz ve aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Bu metotlarla bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatlıkların yarısı darbe kaynaklı. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları zeminden, yorgunluktan ve yoğun fikstürden kaynaklanır, şanssızlık" ifadelerini kullandı.

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