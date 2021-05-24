Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
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Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu

Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Evinde Kırşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Sakaryaspor, taraftarına bayramı yaşattı.

Evinde Kırşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Sakaryaspor, taraftarına bayramı yaşattı. Mücadeleyi stat dışında takip eden taraftarlar, maç sonu şampiyonluk şarkıları söyleyip takımı meşalelerle uğurladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u sahasında 5 - 1 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta finale yükseldi. Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar, galibiyet sonrası adeta coştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında mücadeleyi stadyum dışında takip eden taraftarlar, bitiş düdüğü çaldığı anda şarkılar söyleyip meşaleler yaktı. Takımın finale yükselmesini kutlayan taraftarlar, futbolcuları şampiyonluk şarkılarıyla uğurladı. - SAKARYA

Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu
Sakaryaspor finale çıktı, taraftar coştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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