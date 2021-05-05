Sakaryaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün takımımıza yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda bir genç oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup, izolasyon ve tedavi sürecine başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek