Sakaryaspor, Babaoğlu'nu renklerine kattı
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Sakaryaspor, Babaoğlu'nu renklerine kattı

Sakaryaspor, Babaoğlu'nu renklerine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakaryaspor, tecrübeli golcü Mustafa Tahir Babaoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, tecrübeli golcü Mustafa Tahir Babaoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sakaryaspor'un 12. transferi olan Babaoğlu, yeni sezonda yeşil-siyahlı takım için ter dökecek.

2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak için çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda önemli isimlerle anlaşan Sakaryaspor, forvet bölgesinde tecrübeli golcü Mustafa Tahir Babaoğlu'yla anlaşma sağladı. Sakaryaspor yönetimi futbolcuyu şehre getirerek, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu doğrultuda Mustafa Tahir Babaoğlu yeni sezonda yeşil-siyahlı takım için hücum bölgesinde Ali Özgün ile birlikte ter dökecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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