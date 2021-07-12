Sakarya'dan dereceler ile döndüler
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Sakarya'dan dereceler ile döndüler

Sakarya'dan dereceler ile döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Osmanlı Arslan Osmanlıspor Kulübü'nde yer alan Emine Çağlar Türkiye şampiyonasında birincilik ile Sakarya'dan döndü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Osmanlı Arslan Osmanlıspor Kulübü'nde yer alan Emine Çağlar Türkiye şampiyonasında birincilik ile Sakarya'dan döndü.

Türkiye Wushu kung-fu Federasyonu 2021 yılı Türkiye şampiyonası Sakarya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Bursa'dan Arslanlı Osmanlıspor Kulübü milli sporcu ve milli takım antrenörü İsa Arslan, öğrencileri ile katıldı.

Türkiye Şampiyonasına katılan Osmanlıspor Kulübü Emine Çağlar ile birlikte 4 sporcusu ile başarılı derece elde etti. Sakarya'da gerçekleştirilen Taolu yarışmasında kendi kategorisinde sporcular derece yaptılar. Emine Çağlar, Esra Nur Kurt, Emine Canan Kaydı birincilik, Kübra Yıldızbakan ikincilik ve Saime kocamaz üçüncülük elde ettiler.

Amasya Suluova 1979 doğumlu olan ve 1989 yılında kungfu sporu ile tanışan İsa Arslan Sporculuk hayatında birçok dereceler yaparak uluslar arası Balkan şampiyonu milli Sporcu oldu 2000 yılında yardımcı antrenör olarak sporcu yetiştirmeye başladı. 2009 yılında kendi salonunu Bursa'da Arslan Osmanlıspor Kulübü olarak kurdu. 20 binden fazla sporcu yetiştiren Arslan, kulübün birçok Bursa il dereceleri olan ve 150 üzerinde Türkiye şampiyonu 14 adet uluslararası balkan milli Sporcu yetiştirmiş antrenör olarak Vatanına milletini seven ahlaklı sporcu yetiştirmeye devam edeceğini ifade ederken, çocukların pandemi döneminde dahi özel olarak çalışmaları başarının kapılarını açtığını belirtti.

Türkiye derecesi elde eden sporcuları yetiştiren antrenör Arslan, "Türkiye şampiyonları çıkarttık bunun sevincini gururunu bir kez daha yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyonada derece yapan çocuklarımız Uluslararası veya balkan Şampiyonası'na katılım sağlayacaklar. Yeni milli Sporcular yetiştirmekten milli formayı giymelerini sağlamak onur verecektir. Spora Sporcuya duyarlı ailelerimizin çocuklarımızın geleceği için daha fazla destek ve teşvik etmelerini bekliyoruz." dedi. - KÜTAHYA

Sakarya'dan dereceler ile döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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