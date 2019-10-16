Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraktepe yolu üzerinde şehir merkezine seyreden 54 KU 133, 34 BG 4424 ve 34 BZY 333 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan U.C, N.A. ve S.T. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle devrilen araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.