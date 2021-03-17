Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen Kur'an kursunda yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen Kur'an kursunda yüz yüze eğitime ara verildi

17.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:50
Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen Kur'an kursunda yüz yüze eğitime ara verildi

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

İlçede 49 öğrencinin eğitim gördüğü yatılı Kur'an kursunda bir öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca kurstaki diğer öğrencilerin ailelerine haber verilerek evlerinde izole olmalarını ve söz konusu kursun pansiyonunun kapatılmasını karara bağladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurs etrafında güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen Kur'an kursunda yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 08:53:38. #1.16#
title