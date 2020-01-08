Sakarya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
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Sakarya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:32
Sakarya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

'nın ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

tarafından hayata geçirilen KADES'i anlatmak ve bilinirliğin artırılması için ilçede çalışma başlatıldı.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadın polis memurlarınca kadınlara uygulamalı anlatıldı, broşürler dağıtıldı.

Hazırlanan broşürlerde "Şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir" konusunda bilgiler yer aldı.

Pamukova İlçe Emniyet Müdür Vekili Esma Yavaşca, yaptığı açıklamada, kadınları bilinçlendirmek için bu tarz çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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