Sakarya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:32

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES'i anlatmak ve bilinirliğin artırılması için ilçede çalışma başlatıldı.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadın polis memurlarınca kadınlara uygulamalı anlatıldı, broşürler dağıtıldı.

Hazırlanan broşürlerde "Şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir" konusunda bilgiler yer aldı.

Pamukova İlçe Emniyet Müdür Vekili Esma Yavaşca, yaptığı açıklamada, kadınları bilinçlendirmek için bu tarz çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA