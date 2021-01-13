Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

13.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:31

Sakarya'da spor çantada bulunan ve bir insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları incelemeye alındı.

Sakarya'da spor çantada bulunan ve bir insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları incelemeye alındı.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fikri Sağlar İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Demet Şener Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Tolga Ciğerci Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:31:08. #1.15#
title