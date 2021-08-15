Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi
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Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi

Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Spor

Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu gerçekleştirildi.

Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Karasu Belediyesince sahil şeridinde gerçekleştirilen maraton, 1500, 2 bin 500 ve 5 bin metrede koşuldu.

Çeşitli illerden katılım sağlayan 100'e yakın sporsever, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Başlangıç çizgisinden varış noktasına kadar ATV araçları eşliğinde mesafe kat eden katılımcılar, izlemeye gelen vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, gazetecilere, maratonun Karasu'ya büyük değer kattığını belirterek, "Yerel olarak yaptığımız organizasyonu marka haline getirip uluslararası boyuta ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bursa'dan katılan koşucular İsmet Özler ve Arife Emre de maratona katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Dursun Yılmaz (65) da 21 yıldır koşu sporuyla ilgilendiğini belirterek, herkesi koşmaya davet etti.

Organizasyonun en küçük sporcusu 11 yaşındaki Zeynep Cansel Celep ise "Çok heyecanlıyım. Dereceye girmek önemli değil, önemli olan yarışı tamamlamak." dedi.

Maraton sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, Sahil Park'ta düzenlenen törenle verildi.

Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi
Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi
Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi
Sakarya'da 2021 Karasu Kum Maratonu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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