Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla görüntülü arayarak tebriklerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla görüntülü arayarak tebriklerini iletti.

Milli sporcuyla görüştüğü anların videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Yüce, "Yiğidimiz, baş tacımız tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Sakaryalıymışsın, özelikle sizi burada ağırlamak için Sakarya'ya bekliyorum inşallah." ifadesini kullandı.

Görüşmede kendilerinin de okçuluk kulübü olduğuna değinen Yüce, "Seni onlara danışman yapalım, haftada bir gün bize zaman ayırırsın, okçuluk kulübümüze danışman olursun ve Sakarya'da bir bağ kuralım. Oradaki işlerin devam eder, ayrıca burada da bir bağ kurmuş oluruz. Geldiğinde bunları değerlendirelim. Seni ve bütün aileyi tebrik ediyorum, kutluyorum, en kısa zamanda sizi Sakarya'da ağırlamak istiyorum. Yürekten tebrikler, iyi ki varsın, sağ olasın, ülkemizin gururusun." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Gazoz da tebriklerini ileten Yüce'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu - Haberler Spor
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