Şaibeli Dosyalar ve Kasko Ret Dosyaları Nelerdir?

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şaibeli dosyalar ve kasko ret dosyaları hakkında bilgiler veren Doğan, "Şaibeli dosyalar ve kasko ret dosyaları genellikle şüphe üzerine sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı dosyalardır. Sigorta şirketleri tarafından zararı karşılamamak adına bir araştırmacı atanır ve kapsamlı bir araştırma yaptırılır. Ancak trafik sigortaları için bu durum geçerli değil, onlar mecbur

sigorta oldukları için ödemeyi yapmak zorundadırlar" şeklinde konuştu.