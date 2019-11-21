Sahte video ve ses kayıtlarını tespit eden sistem

21.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:13

ANKARA'da özel bir firma tarafından geliştirilen, 'Deepware Scanner' (Derinlemesine Tarama) sistemi ile sahte video ve ses kayıtları tespit edilebiliyor. Firmanın yönetim kurulu üyesi Yağızhan Atmaca, 2018'den bu yana üzerinde çalıştıkları sistemi 10 gün önce tamamladıklarını belirterek, "'Deepware Scanner' ile artık herhangi bir video veya sesin sahte olup olmadığı anlaşılabilecek" dedi.

Ankara'da kimlik hırsızlığı, finansal ve casus yazılımlar gibi en tehlikeli zararlı yazılımlara karşı koruma sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmak vizyonuyla 2007 yılında kurulan firma, bu konuda finans kurumları, bankalar, sigorta şirketleri, telekom şirketleri gibi çok sayıda özel firmaya hizmet veriyor. Firma son yıllarda ise yapay zeka destekli 'deepfake' ile üretilen görüntüleri gerçeğinden ayırt edebilmek için yeni bir sistem geliştirmeye karar verdi. Geçen yıl bu konu üzerine çalışmalarına başlayan firma, yaklaşık 10 gün önce 'Deepware Scanner' sistemini geliştirdi. Sistem ile birlikte, kullanıcılar şüphelendikleri videonun linkini sisteme yükleyerek videonun sahte olup olmadığını öğrenebiliyor.

Kaynak: DHA

'SİSTEMİ AKTİF HALE GETİRDİK'Ankara'da önceki gün düzenlenen '4'üncü Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katılan firmanın yönetim kurulu üyesi Yağızhan Atmaca, 2018'den beri üzerinde çalıştıkları sistem hakkında DHA'ya bilgi verdi. Atmaca, dezenformasyonun ilk olarak 2016 yılında textlerle yapıldığı belirterek, "Halklar manipüle edildi ve seçim sonuçları değişti. 'Deepfake' dediğimiz yapay zeka ile üretilmiş inandırıcılığı oldukça yüksek videolar ve ses dosyaları kullanılıyor. Özellikle 2020 Amerikan seçimlerinde bu konu oldukça fazla gündeme gelecek gibi duruyor. Biz de bu tip sahte videoları tespit eden bir sistem üzerine 1 yıl boyunca çalıştık. 10 gün önce de sistemi aktif hale getirdik. Herhangi bir sahte videoyu online olarak şu an için sistemimizde tarayabilirsiniz" dedi.'ŞÜPHELENDİKLERİ VİDEONUN SAHTELİĞİNİ GÖREBİLİYOR'Geçtiğimiz günlerde ünlü bir firmanın finans direktörünün sahte bir ses kaydı ile şirketin CEO'su tarafından aranıp para transferi yaptığını belirten Atmaca, "Buna benzer 4-5 olay daha oluyor. Biz de bu sebeple kullanıcıların ulaşabileceği bir çözüm olarak bu sistemi geliştirdik. Kullanıcılar web sayfamıza girip, herhangi bir videonun linkini yükleyerek şüphelendikleri videonun sahte olup olmadığını görebiliyorlar. Aynı zamanda bir geliştirici kiti var, bu kiti sosyal medya platformları, mesajlaşma platformlarına entegre ederek, kullanıcıya ulaşmadan sahte videolara erişimin durdurulabilmesi sağlanıyor" diye konuştu.