İSTANBUL-SAHTE SİTELER ÜZERİNDEN REZERVASYON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

İnternet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında sahte tatil sitelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, her yıl binlerce insanın sahte tatil siteleri üzerinden dolandırılarak milyonlarca lira zarara uğratıldığını söyledi.

İnternet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında sahte tatil sitelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, her yıl binlerce insanın sahte tatil siteleri üzerinden dolandırılarak milyonlarca lira zarara uğratıldığını söyledi.

"SAHTE SİTELER GERÇEK ŞİRKETLERİN LOGOLARINI KULLANIYOR"

Arama motorlarından aranan tatil sitelerinin sahte olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Osman Demircan, 'Sahte siteler gerçek şirketlerin logoları kullanılarak hazırlanıyor ve yüzde 70'lere varan kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Gerekiyorsa firmaları telefonla arayarak kampanyaların doğruluğunu teyit etmek gerekiyor. Büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte mesajlar, sosyal medya reklamları, internet reklamları ve mailler ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabiliyor. Giriş yapılan linklere, gelen maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara karşı dikkatli olunmalı. Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulanmalı. Kampanyalar içinde mutlaka oteller aranarak kampanyanın doğruluğu teyit edilmeli. Ayrıca mümkün olduğunca kurumların veya acentelerin mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçilmeli. Kimlik avı ve oltalama saldırılarına karşı güvenlik yazılımları tercih edilmeli' dedi.

"UCUZ BİLET SUNAN SİTELERE ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Ucuz uçuşlar için hazırlanmış sitelere de değinen Demircan, 'Sahte siteler, ucuz fiyatlı biletler sunuyor. Link tıklandığında dolandırıcıların sitelerine yönlendiriyor. Ucuz bilet sunan sitelere de çok dikkat etmek gerekiyor. Yine ucuz araç kiralama başlığı altında hem dolandırıcılık yapılabiliyor, hem de bakımları yapılmamış Kovid-19 önlemleri alınmamış araçlar piyasa fiyatının altına kiralanabiliyor. Sözde kampanyalar yüzde 60-70 gibi indirimler sunuyorsa ve bu kampanyalar çok gerçekçi değilse bir dolandırıcılık olabilir. Online işlemlerde dolandırıcılığa karşı sanal kredi kartı kullanılmalı' diye konuştu.

"ŞARJ MAKİNELERİ SADECE TELEFONU ŞARJ ETMİYOR OLABİLİR"

Sosyal medyada hesaplarında karşılaşılan tatil kampanyalarına karşı da uyanık olunması gerektiğini dile getiren Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Reklam yapan bir hesabın çok takipçisinin olması ya da çok fazla olumlu yorum olması dolandırıcı olmadıkları anlamına gelmiyor. Sahte yorum ve takip satın alınabiliyor. Oteller son yıllarda kişisel verilerin en çok çaldırıldığı kurumlar. Kalınacak otellerin verbis kayıtlarının sorgulanması ve KVKK süreçlerini tamamlayıp tamamlamadıkları da verilerin korunması adına önemli bir durum."

Taşınabilir bilgisayarlara tahmin edilemez bir parolayla koymanın ve disk şifreleme uygulaması bulundurmanın ihtiyaç olduğunu vurgulayan Osman Demircan, 'Şarj makineleri sadece telefonu şarj etmiyor olabilir. İçerisine para atıp telefon şarjı için kullanılan bu cihazlar hackerlar tarafından telefonlara zararlı yüklemek ya da içerisindeki tüm veriyi kopyalamak için kullanılabiliyor. Telefonunuzda sadece kendi şarj aletinizi kullanmaya dikkat etmelisiniz. Özellikle tatil yerlerinde ücretsiz wifi olarak gördüğünüz bağlantı aslında bir hackera ait olabilir. Tüm verileriniz çalınabilir veya yönlendirdikleri sahte banka sayfaları ile hesaplarınız boşaltılabilir. Tatillerde mobil operatörlerin sağladığı internet dışında güvenmediğiniz ve tanımadığınız wifi bağlantılarını kullanmayın' şeklinde konuştu.

"UCUZ MERDİVEN ALTI KAMERALAR MAHREMİYETİNİZİ ELE VEREBİLİR?

Seyahat biletlerinin özellikle barkod kısımlarının sosyal medyadan paylaşılmaması gerektiğine dikkati çeken Demircan, 'Bazı barkodlar çok özel bilgiler içerebilmekte ve basit bir programla içeriği görülebilmekte. Özellikle butik tatil işletmelerinin tercih ettiği ucuz merdiven altı kameralar mahremiyetinizi ele verebilir. Şifreleri çok kolay kırılıp hackerlar tarafından erişim sağlanabilen bu kameraların bulunduğunuz işletmede yerlerine mutlaka dikkat edin. Kamera güncellemesi yapılmadığı için ses ve görüntü kayıt altına alınabilir' ifadelerini kullandı.

"KİRALIK ARAÇLAR VERİLERİNİZİ KOPYALIYOR"

Sosyal medyada üzerinden herkese açık olarak paylaşılan tatil fotoğrafları ve çeşitli paylaşımların birçok uygulamayla toparlanıp hırsızlara satılabildiğini söyleyen Osman Demircan, 'Kiralık araçlara telefon senkronizasyonu yapılması sürüş konforunu arttırıyor. Ama birçok araçta senkronize edilen kişisel veriler araç bilgisayarlarında kalıyor. Araç teslim edilmeden önce mutlaka o verilerin silinmesi gerekiyor' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı