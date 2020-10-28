Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
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Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar

28.10.2020 08:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:46

Ankara merkezli 6 ilde araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi çökertildi.

Ankara merkezli 6 ilde araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi çökertildi. Çetenin bu yolla yaklaşık 2 milyon Türk Lirası vurgun yaptığı tespit edilirken 24 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit ederek yıllık 2 milyon lira vurgun yapan dolandırıcılık çetesini çökertti. Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde taklit web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi takibe aldı. İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon Türk Lirası vurgun yaptığı anlaşıldı. 3 farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray, Isparta'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, 14 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli işlemlerinin yapılması için Ankara'ya sevk edildi.

Dolandırıcılığı köyündeki evinden Yönetti

Gözaltına alınan kişilerin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu. Şüphelilerden birinin ise kurduğu siteyi Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği öğrenildi. Dolandırıcılık şüphelisinin evinde yapılan aramada 8 laptop ile 266 bin 400 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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