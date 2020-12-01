Şahtar Donetsk-Real Madrid maç sonucu nedir? Şahtar Donetsk-Real Madrid maç Canlı yayın izle!
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Şahtar Donetsk-Real Madrid maç sonucu nedir? Şahtar Donetsk-Real Madrid maç Canlı yayın izle!

01.12.2020 22:00 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:05
Şahtar Donetsk-Real Madrid maç sonucu nedir? Şahtar Donetsk-Real Madrid maç Canlı yayın izle!

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Real Madrid canlı yayın izle! Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

ŞAHTAR DONETSK-REAL MADRİD CANLI İZLE!

Şahtar Donetsk-Real Madrid Maçı şu an devre arasındadır. İlk yarı 0-0'dır. İkinci yarı için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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