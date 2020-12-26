Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı
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Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı

26.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:04
Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı

Şahinbey Belediyesi'nin maskotu Şahincan, Akşemseddin Park'ında pandemiden dolayı spordan uzak kalan çocuklar ve gençlerle buluşarak onlara spor yaptırdı.

Şahinbey Belediyesi'nin maskotu Şahincan, Akşemseddin Park'ında pandemiden dolayı spordan uzak kalan çocuklar ve gençlerle buluşarak onlara spor yaptırdı.

Şahinbey Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden spor yapamayan gençler ve çocuklar için Akşemseddin Parkı'nda spor etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek sosyal mesafe ve maske kurallarına hassasiyet gösterildi. Vatandaşların evde kaldıkları süre içerisinde spordan uzak kalmamaları için sosyal medya üzerinden spor etkinlikleri düzenleyen Şahinbey Belediyesi bu kez de evde kalan gençler ve çocuklar için spor etkinliği düzenledi. Akşemseddin Parkı'nda Şahinbey Belediyesi'nin maskotu olan Şahincan ve spor eğitmenleri gençlere ve çocuklara spor yaptırdı.

Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Düzenlenen faaliyetten oldukça memnun kalan çocuklar ise evde kaldıkları süre içerisinde canlarının çok sıkıldığını düzenlenen bu etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirterek, "Koronavirüsü nedeniyle evde canımız çok sıkılıyor. Sürekli televizyon ve bilgisayarlarla zaman geçiriyoruz. Parka çıktığımızda virüsten dolayı etkinlik yapamıyoruz. Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik bizlere moral oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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