Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz da spor etkinlikler düzenledi

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz hain kalkışmanın yıl dönümünde okçuluk, dart ve havalı silahlar turnuvası düzenledi. Okçuluk müsabakasında 14 kategoride 210 sporcu yarışırken, dart turnuvasında 10 kategoride 95 sporcu, havalı silahlar müsabakasında 12 kategoride 55 sporcu mücadele etti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile müşterek düzenlenen etkinlikler sonrasında dereceye giren sporculara madalyalar ve çeşitli ödüller verildi. Okçulukta dereceye giren sporculara ödüllerini Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu verdi.

"Milli birliğimizi yaşatıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 Temmuz'u unutturmamak adına bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerimizi anmak ve 15 Temmuz mücadelesini unutturmamak adına Şahinbey Belediyesi olarak spor turnuvaları düzenledik. Böylelikle gençlerimize bir yandan spor yaptırırken diğer yandan 15 Temmuz'da vatan için canlarını seve seve feda eden Şehitlerimizi ve Gazilerimizi anmış olduk. Milli birliğimizi unutturmamak adına bu tür yarışmalar düzenliyoruz. Okçuluk yarışmasına 200'ün üzerinde sporcu katıldı. Tüm sporcularımızı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı