Şahinbey Ampute'den 10 numaralık skor

03.11.2019 16:25

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 2019-2020 sezonuna hızlı başladı. Sezonun ilk karşılaşmasını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı rakibini 10-0 mağlup etti.



Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon öncesinde de Türkiye Kupasını müzesine götüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk maçını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynadı.



Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Şahinbey Ampute Futbol, karşılaşmanın tamamında adeta bir futbol resitali sergiledi. Mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı İsmail Korkmaz, Richard Arthur Openthıl, Feyyaz Gözaçık, Serkan Dereli (2), Fatih Şentürk (3), Kudrat Khudoykulov (2) attığı gollerle karşılaşmayı 10-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.



"Takımımızı tebrik ediyorum"



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 2019-2020 Ampute Süper Lig'in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak yeni sezonda da hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Sezonun ilk maçını deplasmanda İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü ile oynadık. Geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan kaliteli oyuncuların ortaya koyduğu başarılı oyunla maçı 10-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildik. Ben her iki takımı da sahada da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Aldığımız bu farklı galibiyeti de onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA