Sahaya giren davetsiz misafire hakem müdahalesi - Haberler

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Sahaya giren davetsiz misafire hakem müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sahaya giren davetsiz misafire hakem müdahalesi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta oynanan Serhat Ardahan Spor ile Erzurum İdmanocağı Spor maçının 70. dakikasında sahaya giren köpeği, maçın hakemi dışarı çıkardı.

ERZURUM (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta oynanan Serhat Ardahan Spor ile Erzurum İdmanocağı Spor maçının 70. dakikasında sahaya giren köpeği, maçın hakemi dışarı çıkardı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serhat Ardahan Spor'un, Erzurum İdmanocağı Spor'a 3-1 yenildiği maçta sahaya giren köpek, renkli anlara sahne oldu. 80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu'nda müsabaka devam ederken, sahaya bir köpek girdi. Köpeğin saha içerisine girerek yattığını gören hakem Selçuk Keklik, maçı durdurdu. Hemen köpeği kucağına alan hakem Keklik, davetsiz misafiri saha komiserine teslim etti. Saha komiseri köpeği sahadan çıkarırken, hakem de taraftarların alkışlarıyla oyun alanına döndü. Sevimli köpeğin sahayı terk etmesinin ardından maç kaldığı yerden davam etti. - ARDAHAN

Sahaya giren davetsiz misafire hakem müdahalesi

Sahaya giren davetsiz misafire hakem müdahalesi

Sahaya giren davetsiz misafire hakem müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, İdmanocağı, Erzurum, Ardahan, Spor, Haberler

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