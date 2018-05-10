Kafasına Şişe Saplanan Şahan Gökbakar'ın Videosu Yarım Milyon İzlendi

Kafasına Şişe Saplanan Şahan Gökbakar'ın Videosu Yarım Milyon İzlendi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıyla yine hayranlarını güldürmeyi başardı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenleri güldürdü. Kolonya şişesini kafasına koyan Gökbakar, şişe kafasına saplanmış gibi davrandı.

"KOLONYA ŞİŞESİYLE YAŞIYORUM"

Şişeyi çocuğunun attığını söyleyen Gökbakar "4 yıldır kafamda kolonya şişesiyle yaşıyorum. Çocuk fırlattı, çarpmasıyla kalması bir oldu" diye konuştu.

YARIM MİLYON İZLENDİ

Şahan'ın paylaşımı kısa sürede yarım milyona yakın izlendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (7)

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.