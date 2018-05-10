Kafasına Şişe Saplanan Şahan Gökbakar'ın Videosu Yarım Milyon İzlendi
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıyla yine hayranlarını güldürmeyi başardı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenleri güldürdü. Kolonya şişesini kafasına koyan Gökbakar, şişe kafasına saplanmış gibi davrandı.
"KOLONYA ŞİŞESİYLE YAŞIYORUM"
Şişeyi çocuğunun attığını söyleyen Gökbakar "4 yıldır kafamda kolonya şişesiyle yaşıyorum. Çocuk fırlattı, çarpmasıyla kalması bir oldu" diye konuştu.
YARIM MİLYON İZLENDİ
Şahan'ın paylaşımı kısa sürede yarım milyona yakın izlendi.
YORUMLAR (7)
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şahan şahlandıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiyenin en komik olmayan ama adı komedyen olan zatı....Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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la okuma okumaaaaaaa adamın işi bu show dünyası okuma o zaman sananeeeeeeeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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la okuma okumaaaaaaa adamın işi bu show dünyası okuma o zaman sananeeeeeeeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu adamda filimlerinde küfür ve argo kullanarak milleti güldürmeye çalışıyo yetenek sıfır bence çok iticiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır