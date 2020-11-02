Şahan'dan Kabakcı'ya ziyaret
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Şahan'dan Kabakcı'ya ziyaret

02.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:35
Şahan'dan Kabakcı'ya ziyaret

Daha önce Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Yahya Şahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha önce Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan Yahya Şahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep, Bolu ve Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulunan, bir çok sportif branş ve tesisleşmede önemli adımlar atan Yahya Şahan İl Müdürü Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şahan ve Kabakcı İlimizde yapılması planlanan Gençlik ve Spor faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kabakcı, Ekinci'yi ziyarete tti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yakup Deliktaş, Ahmet Metin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekci'de hazır bulundu.

Ziyarette yapılması planlanan etkinlikler ve projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundular. - KAYSERİ

Şahan'dan Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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