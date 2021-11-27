Sahada başarılı olamayan Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı - Haberler Spor
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Sahada başarılı olamayan Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'ye başkanlığı döneminde sportif başarı kazandıramayan Ali Koç, yine bir oyuncu satışıyla kulüp tarihine damga vuruyor. Fenerbahçe, İngiliz devi Chelsea ile Attila Szalai'nin transferi için prensipte anlaşmaya vardı.

Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'nde havlu atan Fenerbahçe'de derbi zaferinin mutluluğu pek uzun sürmedi. Eleştiri oklarının hedefi yine Başkan Ali Koç oldu. Başkanlığı döneminde sportif başarı kazandıramayan Ali Koç, yine bir oyuncu satışıyla kulüp tarihine damgasını vuracak.

Sahada başarılı olamayan Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı

Son günlerde yedek bırakılan Szalai hakkında İngiliz medyasında da çok fazla haber çıkıyor. Antonio Rüdiger'le mukavele uzatamayan Chelsea, sezon sonu gidecek futbolcusunun yerini devre arasında dolduracak. Başarılı savunmacı Rüdiger'in, Chelsea yerine Real Madrid'den yana tercihini kullandığı aktarıldı.

Sahada başarılı olamayan Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı

Chelsea, Szalai için 16+6 milyon euroluk paket sundu. 16 milyon euro net, 6 milyon euro çeşitli bonuslar. Bir aksilik çıkmazsa Macar savunmacı devre arasında Chelsea'nin yolunu tutacak.

Sahada başarılı olamayan Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı

Ali Koç döneminde Vedat Muriç'i 17 milyon euroya Lazio'ya, 16.5 milyon euroya da Eljif'i Napoli'ye satıldı. Ali Koç'un ilk senesinde Josef, Giuliano, Fernandao'nun satışından da kasaya yaklaşık 30 milyon euro giriş olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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