Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular
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Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

12.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:39

Adana'nın Kozan ilçesinde girişimci iki arkadaş koronavirüs salgınında sağlıklı beslenmenin önemini konuşurken kurdukları domates biber serası ile kendi işlerinin patronu oldular.

İlçeye bağlı Bucak Mahallesinde özel sektörde yıllarca çalışan Muhammet Özcan ve Sabri Koçyiğit koronavirüs salgınından korunmak için sağlıklı beslenmeye yöneldi. Kendi aileleri için kurdukları domates ve biber serasınde yetiştirdikleri ürünler çevresindekiler tarafından da ilgi görünce siparişlere yetişemez oldular. İşlerini büyüten iki arkadaş şimdi kendi işlerinin patronu oldu.

Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

"HAYATIMIZ DEĞİŞTİ"

Muhammet Özcan, pandeminin başlamasıyla başlayan tarım yatırımının gelecekleri olduğunu ifade ederek, "Organik olsun istedik. Vatandaşlarımıza faydalı olalım istedik. İlerleyen dönemde daha da büyütmek istiyoruz. Hayatımız değişti. Sabah ailemle gelip çalışıyorum" dedi.

Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

"İLK HASADIMIZ 500 KİLO İLE BAŞLADI"

Restoran işletmecisi olan ve sağlıklı beslenmek için organik tarımı araştıran Sabri Koçyiğit ise, "Kendimiz yiyeceğimiz kadar başladık. 1 seramız var. 2 dönüm. İlk hasadımız 500 kilo ile başladı. Doğal bir şekilde dalından sofraya sunuyoruz. Kozan'ın yayla domatesini ve biberini üretiyoruz. Ankara, İstanbul'a gönderiyoruz. Organik ürünler ön planda. Muhammet ile önceden bir dostluğumuz vardı, benim işletmem vardı. Yaklaşık 200 bin TL sermaye ile başladık. İlerde büyütmek istiyoruz. Çeşitlerimizi arttıracağız. Organik olunca sipariş olarak domates biber yetiştiremiyoruz" diye konuştu.

Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular
Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları (4)
ADINIZI YAZIN: TOSUNCUK GERİ GELDİ :)))))))))))))))
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SOS: şo tosun mu ne yeni tosuncuklar mı geliyo dırrışşş
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DÜŞÜNEN DELİ: Sivaslı benden önce yazmışsın ????
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